Survivor'da bir gelenek: Türkiye-Yunanistan oyunu... Ödülü kim kazandı?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 22:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 22:36

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star'da bir gelenek bu sene de gerçekleşti. Survivor All Star'da Yunanistan-Türkiye yarışmacıları ile ortak bir bölüm gerçekleştirildi. Kırmızı ve Takım şeklinde bir araya gelen yarışmacılar ödüle ulaşmak için kıyasıya rekabet etti. Peki, ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar büyük bir heyecanla başlayan gecede ödüle ulaşmak için rekabet ediyor.