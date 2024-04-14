Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!
Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!
Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 14 Nisan'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'ın 14 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.Ödül oyunu için de karşı karşıya gelen iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım için haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti