Survivor All Star'da 'diskalifiye' iddiası sonrası Acun Ilıcalı’dan Sema, Adem ve Aycan açıklaması
TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da 26 Ocak Çarşamba akşamı eleme konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı; Sema, Adem ve Aycan’ın rahatsızlıklarının tamamlandığını ve yarından itibaren yarışmaya dahil olacaklarını belirtti. Ayrıca Ilıcalı, ‘"Son yedekler yarın dahil oluyor" açıklamasını yaptı.
Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken,
birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın
olmaması dikkat çekmişti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları
ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı
takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atılmıştı.
KORONAVİRÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında yorumda
bulunmuştu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı
ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etmişti. Kimisi ise
diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelenmişti.
İddiaların ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş;
ilgiyle takip edilen üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını
ifade etmişti. Ancak üç ismin ne zaman döneceği açıklanmamış v başka bir detay
paylaşılmamıştı.
ACUN ILICALI’DAN YENİ AÇIKLAMA
Son olarak, 26 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme
konseyinde Adem, Aycan ve Sema hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, üç ismin
yarışmaya ne zaman geri döneceğini duyurdu.
Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, “Adem, Aycan ve Sema yarın
takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler
de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak”
dedi.
YEDEKLER KİM OLACAK?
Ünlü televizyoncunun açıklamalarının ardından son yedeklerin
kim olduğu da merak konusu oldu. Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin
adının Nisa olduğunu söyledi.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Yedek yarışmacılar yarın itibariyle dahil olacak. Yarın 2 erkek 2 kadın yarışmacı geliyor. İsimlerden biri Nisa, diğerlerini yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
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