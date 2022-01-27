Survivor All Star'da 'diskalifiye' iddiası sonrası Acun Ilıcalı’dan Sema, Adem ve Aycan açıklaması

27 Ocak 2022 Perşembe, 17:32

Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekmişti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atılmıştı.

KORONAVİRÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında yorumda bulunmuştu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etmişti. Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelenmişti.

İddiaların ardından Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş; ilgiyle takip edilen üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade etmişti. Ancak üç ismin ne zaman döneceği açıklanmamış v başka bir detay paylaşılmamıştı.

ACUN ILICALI’DAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak, 26 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme konseyinde Adem, Aycan ve Sema hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, üç ismin yarışmaya ne zaman geri döneceğini duyurdu.

Ilıcalı dün yaptığı açıklamada, “Adem, Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor. Kampa gelecekler bunu da hatırlatıyoruz. Yarın son yedekler de dahil olacak ve ciddi bir sayıyla Survivor tam anlamıyla başlamış olacak” dedi.

YEDEKLER KİM OLACAK?

Ünlü televizyoncunun açıklamalarının ardından son yedeklerin kim olduğu da merak konusu oldu. Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin adının Nisa olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Yedek yarışmacılar yarın itibariyle dahil olacak. Yarın 2 erkek 2 kadın yarışmacı geliyor. İsimlerden biri Nisa, diğerlerini yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı.