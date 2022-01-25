Survivor All Star'da 'diskalifiye' iddiası: Survivor'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? Acun Ilıcalı açıklama yaptı
Fenomen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan sürerken, yeni bölümlerde Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekmişti. Survivor 2022'de gerçekleştirilen son dokunulmazlık oyunu ile üçlü hakkında yapılan sorgulamalar arttı. İzleyicilerin pek çoğu sosyal medyada çeşitli iddialarda bulunurken, son olarak Acun Ilıcalı yarışmacıların durumu hakkında bir açıklamada bulundu.
TV8'de ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.
KORONAVİRÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ
Sosyal medyada pek çok takipçi üçlü hakkında yorumda bulundu. Kimi izleyiciler Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde olduklarını iddia etti. Kimisi ise diskalifiye olup olmadıkları konusunda endişelendi.
"NEDEN BU KADAR İZOLELER?"
Kullanıcılarıdan bazıları "Sema, Adem ve Aycan Survivor'ı terk etti galiba" yorumunda bulunurken, kimisi de "Korona mı oldular? Neden bu kadar izoleler?" sorusunu sordu.
ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPTI
Son olarak All Star'da Adem, Aycan ve Sema'nın konseyde olmaması hakkında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ilgiyle takip edilen üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını ifade etti.
Konuya dair başka bir detay paylaşılmazken, Adem, Aycan ve Sema'nın sakatlık mı yoksa hastalık nedeniyle mi olmadıkları henüz netleşmedi.
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