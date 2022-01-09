Survivor All Star başlamadan ortam gerildi: 'Basit bir sebepten nemalanmak...'
Ocak ayında TV8'de ekrana gelmek için gün sayan Survivor All Star'da, yarışmacılar daha adaya gitmeden gerildi. Merve Aydın Survivor Nagihan Karadere'nin kendisini engellediğini söyledi. Bu konu sosyal medyada gündem olunca ise Nagihan Karadere açıklama yapmak zorunda kaldı. Karadere, herkesi takipten çıkardığını duyurdu.
Survivor All Star öncesi gerilimler başladı. Ünlüler
takımında yer alan Merve Aydın sosyal medya hesabından tüm takım arkadaşlarını
takip etmesine rağmen Nagihan Karadere’yi niçin takip etmediğine yönelik gelen
sorulara yanıt verdi.
Survivor Nagihan’ın kendisini engellediğini bu sebeple de
takip edemediği söyleyen Merve Aydın "Engellemiş bir sıkıntım yok" dedi. Survivor Merve'ye Karadere'den ise yanıt gecikmedi.
HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI
Nagihan Karadere bu iddialardan sonra uzun bir açıklama
yaptı ve tüm yarışmacıları takibi bıraktığını açıkladı.
Karadere, açıklamasında "Geçen yıl buzlar eridi ve o
ortamda olan herkes ile takipleşme fırsatım oldu. Olmayanlar ile engel devam
etse de bu onun sevmediğim ya da konuşmadığım anlamına gelmiyor. Aksine çok
defa hoş sohbetler ettik. Kasıtlı bir şey yapmadan son günlere hoş olmayan ve
basit bir sebepten nemalanmak isteyenler yüzünden bazı arkadaşlar ile yarışma
başlamadan geçmişten tanıdığım arkadaşlarımın da olmasından dolayı adalet
mekanizması şaşmaması adına yarışmacı arkadaşlarımı takipten çıkıyorum.
Kimseyle sorunum yok. Herkese aynı mesafedeyim" ifadelerini kullandı.
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