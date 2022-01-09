Survivor All Star başlamadan ortam gerildi: 'Basit bir sebepten nemalanmak...'

09 Ocak 2022 Pazar, 10:33

Survivor All Star öncesi gerilimler başladı. Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın sosyal medya hesabından tüm takım arkadaşlarını takip etmesine rağmen Nagihan Karadere’yi niçin takip etmediğine yönelik gelen sorulara yanıt verdi.

Survivor Nagihan’ın kendisini engellediğini bu sebeple de takip edemediği söyleyen Merve Aydın "Engellemiş bir sıkıntım yok" dedi. Survivor Merve'ye Karadere'den ise yanıt gecikmedi.

HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI

Nagihan Karadere bu iddialardan sonra uzun bir açıklama yaptı ve tüm yarışmacıları takibi bıraktığını açıkladı.

Karadere, açıklamasında "Geçen yıl buzlar eridi ve o ortamda olan herkes ile takipleşme fırsatım oldu. Olmayanlar ile engel devam etse de bu onun sevmediğim ya da konuşmadığım anlamına gelmiyor. Aksine çok defa hoş sohbetler ettik. Kasıtlı bir şey yapmadan son günlere hoş olmayan ve basit bir sebepten nemalanmak isteyenler yüzünden bazı arkadaşlar ile yarışma başlamadan geçmişten tanıdığım arkadaşlarımın da olmasından dolayı adalet mekanizması şaşmaması adına yarışmacı arkadaşlarımı takipten çıkıyorum. Kimseyle sorunum yok. Herkese aynı mesafedeyim" ifadelerini kullandı.