Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da son olaylar ne?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 14 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam etti. Survivor All Star'da ödül oyununu kimin kazandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:20
Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da son olaylar ne?
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2024 sezonu devam ediyor. İzleyiciler son ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Ödül oyunu için takımlar arasında kıyasıya bir mücadele sergilenirken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Peki, 14 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? All Star'da son olaylar ne?İşte ayrıntılar...

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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta eleme düellosundan önce ödül oyunu için mücadele edildi. Haftalardır aç olan takımlar ödül oyununu kazanmak için kıran kırana mücadele ettiler. Survivor All Star'da ödül oyununda büyük fark oluştu. 14 Şubat günü gerçekleşen ödül oyununda, Pınar ve Özgür ile Ogeday ve Begüm yarıştı ve son oyunu da kazanarak Kırmızı takım, 12-6'lık farklı skorla ödülün sahibi oldu.

BU HAFTA ÖDÜL NE OLDU?

Her hafta gerçekleşen ödül oyunu için farklı ödüller veriliyor. Bu haftanın ödülü ise kuşbaşılı pide ve içecek oldu. Ödülü duyan yarışmacılar ise kendilerini tutmakta zorlandılar ve ödülü kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Ödülü kazanan kırmızı takım pidelerini keyifle yediler.

SURVIVOR ALL STAR 2024 RIO ÖDÜLÜ

Dans yarışmasında öncelikle sosyal medyadan yapılan oylamayla ilk 6'ya giren Damla Can, Yağmur Banda, Özgür, Turabi, Furkan ve Ogeday olmuştu. Bu 6'lı yanlarında Rio ödülüne götürmek istedikleri yarışmacıların sırasıyla Hakan Hatipoğlu, Gizem Memiç, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Nefise Karatay olmasına karar vermişti. Aynı puanda olduğu için Acun Ilıcalı kendi kontenjanından Berna'nın da Rio ödülünde yer alacağını açıklamıştı. Turabi'nin sağlık sorunlarından ötürü yarışmaya veda etmesinden yerine Seda Ocak ödüle katıldı. Ödül renkli görüntülere sahne oldu.


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