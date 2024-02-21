Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
Survivor Allstar'da ödül oyununu kimin kazandığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Oynanacak olan son Ödül oyununun ardından elenen son isim de belli olacak. Peki, Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın son sezonu devam ediyor. İzleyiciler son ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Peki, Survivor All Star'da Ödül oyununu kim kazandı? All Star'da son olaylar ne?
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SURVİVOR ALL STAR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da oynanan son ödül oyununu son zamanlarda çıkışa geçen Kırmızı takım kazanmayı başararak çıkışını sürdürdü.
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