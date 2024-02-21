Ronaldinho kimdir? Ronaldinho kaç yaşında futbolu bıraktı? Ronaldinho Survivor'a katılacak mı?

Dünya futboluna damga vuran Ronaldinho’nun Survivor sürprizi, herkesi şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncunun Dominik’te olacağını paylaştı. Peki, Ronaldinho kimdir? Ronaldinho kaç yaşında futbolu bıraktı? Ronaldinho Survivor'a katılacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 23:19
Ronaldinho kimdir? Ronaldinho kaç yaşında futbolu bıraktı? Ronaldinho Survivor'a katılacak mı?
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Acun Ilıcalı’nın Ronaldinho’nun Survivor’a katılacağını duyurmasının ardından oyuncunun kariyeri ve hayatı mercek altına alındı. Peki, Ronaldinho kimdir? Ronaldinho kaç yaşında futbolu bıraktı? Ronaldinho Survivor'a katılacak mı?

RONALDINHO KİMDİR?

Ronaldinho’nun gerçek adı Ronaldo de Assis Moreira’dır. 21 Mart 1980 yılında dünyaya gelen Ronaldinho kariyerinin büyük bir çoğunluğunu ofansif orta saha olarak oynadı. Ronaldinho profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Grêmio'da başladı. 20 yaşında Paris Saint-Germain sözleşme imzaladı. Daha sonra 2003 yılında Barcelona ile anlaştı. Barcelona'da ki 2. senesinde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ve La Liga şampiyonluğunu kazandı.

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Takip eden sezonlarda takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, aynı yıl lig şampiyonluğu yaşadı. El Clásico'da attığı iki golle 1983'te Diego Maradona'dan sonra Santiago Bernabéu'da Real Madrid taraftarları tarafından alkışlanan ikinci Barcelona oyuncusu oldu. Ronaldinho, bu dönemde Ballon d'Or'u kazanmasının yanı sıra ikinci kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. 2007-08 sezonunda sakatlık geçirdi, sezon sonunda Milan'a katıldı. 2011 yılında Flamengo ile anlaşarak ülkesine döndü, sonraki sene Atlético Mineiro'ya katıldı. Devam eden yıllarda Meksika kulübü Querétaro FC için oynadı, sonraki sezon ülkesine dönerek Fluminense ile anlaştı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok bireysel ödül kazandı.

3 kez UEFA Yılın Takımı ve FIFA World XI'a seçildi. 2006 yılında UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Pelé tarafından oluşturulan FIFA 100 adı altında dünyanın yaşayan en iyi futbolcularının yer aldığı FIFA 100 listesine seçildi.

RONALDİNHO SURVİVOR’A KATILACAK MI?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Ronaldinho’nun Survivor programına katılacağını izleyicilerle paylaştı. Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Ronaldinho’yu ayak tenisi oynamak için davet ettiğini vurgulayarak “ Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak." dedi.

Survivor programında Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım’ın takımları ayak voleybolu maçında karşı karşıya gelecek.


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