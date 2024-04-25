Survivor All Star'da takımlar mı değişecek? Survivor'da kim mavi takıma geçti?

Survivor All Star'da şaşırtan bir acil durum konseyi yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde takım değişikliklerinin olacağını söyledi. Peki, Survivor All Star'da takımlar mı değişecek? Survivor'da kim mavi takıma geçti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 20:17
Survivor All Star'da takımlar mı değişecek? Survivor'da kim mavi takıma geçti?
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Survivor All Star'da dün gerçekleşenen elemenin ardından Acun Ilıcalı takım değişikliklerinin yaşanacağını açıkladı. Peki, Survivor All Star'da takımlar mı değişecek? Survivor'da kim mavi takıma geçti?

SURVİVOR'DA TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı takım değişikliklerinin yaşanacağını anlattı. Berna'nın elemenmesinin ardından 5 kişi kalan Mavi Takım'a Kırmızı Takım'dan geçiş olacak. Acun Ilıcalı perşembe günü yaşanacak konseyde takım değiştirecek isimleri açıklayacak...


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