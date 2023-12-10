Survivor Allstar yarışmacıları belli oldu mu? Kırmızı ve Mavi takımın yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor Allstar 2024 yarışmacıları Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 10 Aralık'ta yayımlanan bölüm ile belli oldu. Yurttaşlar mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını merak ediyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacıları belli oldu mu? Kırmızı ve Mavi takımın yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Survivor Allstar 2024 kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı kırmızı ve mavi takımda yer alacak her ayrışmacıyı teker teker açıkladı. İşte yarışmacılar...
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Nefise Karatay
Seda Ocak
Furkan Kızılay
Sahra Işık
Ece Begüm
Seda Aktuğlu
Damla Can
Yiğit PoyrazPoyraz
Hakan Hatipoğlu
Yunus Emre
Ogeday
Yasin Obuz
KIRMIZI TAKIM KİMLER VAR?
Nagehan Karadere
Turabi
Pınar Saka
Merve Aydın
Aleyna Kalaycıoğlu
Bozok
Berna Canbeldek
Gizem Memiç
Nihat
Sercan Yıldırım
Doğukan Manço
Özgür Tetik
Ersin Korkut
SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avun Ilıcalı kadroların belli olduğu bölümde Survivor Allstar'ın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
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