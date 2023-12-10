Survivor Allstar yarışmacıları belli oldu mu? Kırmızı ve Mavi takımın yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor Allstar 2024 yarışmacıları Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 10 Aralık'ta yayımlanan bölüm ile belli oldu. Yurttaşlar mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını merak ediyor. Peki, Survivor Allstar yarışmacıları belli oldu mu? Kırmızı ve Mavi takımın yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 20:34
Survivor Allstar yarışmacıları belli oldu mu? Kırmızı ve Mavi takımın yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlayacak?
Abone Ol google-news

Survivor Allstar 2024 kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı kırmızı ve mavi takımda yer alacak her ayrışmacıyı teker teker açıkladı. İşte yarışmacılar...

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Nefise Karatay

Seda Ocak

Furkan Kızılay

Sahra Işık

Ece Begüm

Seda Aktuğlu

Damla Can

Yiğit PoyrazPoyraz

Hakan Hatipoğlu

Yunus Emre

Ogeday

Yasin Obuz

KIRMIZI TAKIM KİMLER VAR?

Nagehan Karadere

Turabi

Pınar Saka

Merve Aydın

Aleyna Kalaycıoğlu

Bozok

Berna Canbeldek

Gizem Memiç

Nihat

Sercan Yıldırım

Doğukan Manço

Özgür Tetik

Ersin Korkut

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avun Ilıcalı kadroların belli olduğu bölümde Survivor Allstar'ın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.


survivor Survivor 2024 survivor all star

İlgili Haberler

Survivor'ın ünlü ismi, cinsel istismardan hapse girdi iddiası

Survivor'ın ünlü ismi, cinsel istismardan hapse girdi iddiası
Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da
Acun Ilıcalı 'Yorumlarının hayranıyım' sözleriyle duyurdu... Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı 'Yorumlarının hayranıyım' sözleriyle duyurdu... Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

En Çok Okunan Haberler