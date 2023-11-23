Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:24

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:26

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Bu kez, Oyuncu Ersin Korkut'un da bu özel kadroda yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star’da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ersin Korkut bundan önce, 16 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmişti.

Şubat ayında başlaması beklenen Survivor All Star 2024, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.