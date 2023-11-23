Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada All Star'ın yeni yarışmacısını "Çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak paylaştı.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Bu kez, Oyuncu Ersin Korkut'un da bu özel kadroda yer alacağını duyurdu.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star’da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz.@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 @ersinkorkt pic.twitter.com/kg40uICIO9— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 23, 2023
Ersin Korkut bundan önce, 16 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmişti.
Şubat ayında başlaması beklenen Survivor All Star 2024, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
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