Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada All Star'ın yeni yarışmacısını "Çok mutluyuz" ifadelerini kullanarak paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:24
Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor All Star’da
Abone Ol google-news

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Bu kez, Oyuncu Ersin Korkut'un da bu özel kadroda yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star’da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

Ersin Korkut bundan önce, 16 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekilmişti.

Şubat ayında başlaması beklenen Survivor All Star 2024, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.


acun ılıcalı survivor all star ersin korkut

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı 'Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı

Acun Ilıcalı 'Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı
Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'e katılamayacak: 'Sağlığım yetişmeyecek'

Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'e katılamayacak: 'Sağlığım yetişmeyecek'
Vampire Survivors'a hikaye ekleniyor!

Vampire Survivors'a hikaye ekleniyor!

En Çok Okunan Haberler