Survivor'ın ünlü ismi, cinsel istismardan hapse girdi iddiası
İddiaya göre Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, yabancı bir kadına cinsel istismarda bulunmaktan hapis cezası aldı.
Acun Ilıcalı'nın yıllardır ekrana getirdiği fenomen yarışma Survivor ile adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın Kıbrıs'ta yabancı bir kadını cinsel istismara maruz bırakması nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle uzun süre gündemi meşgul eden Tarlacı, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesinin ardından kaçak feribotla Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.
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