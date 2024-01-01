Survivor Allstar'da ilk ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığın sahibi kim oldu?
Survivor Allstar'da ilk ödül oyunu geride kaldı. Yurttaşlar ödülü hangi takımın kazandığını araştırıyor. Peki, Survivor Allstar'da ilk ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığın sahibi kim oldu?
Survivor Allstar'da büyük bekleyişin ardından ilk bölüm izleyicileri ile buluştu. TV8'in sevilen programı Survivor mavi takım ve kırmızı takım arasında gerginlikle başladı. Peki, Survivor Allstar'da ödül oyununu kim kazandı?
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
SURVİVOR ALLSTAR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Allstar'da ilk ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu. 5-2'lik skorla büyük bir farkla ödül oyunu sonlandı. Halat çekme oyununun oynandığı gecede mavi takım tahta platformun sahibi oldu.
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