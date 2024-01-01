Survivor Allstar'da ilk ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığın sahibi kim oldu?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:14

Güncelleme: 01.01.2024 - 21:14

Survivor Allstar'da büyük bekleyişin ardından ilk bölüm izleyicileri ile buluştu. TV8'in sevilen programı Survivor mavi takım ve kırmızı takım arasında gerginlikle başladı. Peki, Survivor Allstar'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Ogeday Girişken

Yiğit Poyraz

Seda Ocak

Yunus Emre

Damla Can

Begüm Yücetan

Yasin Obuz

Seda Aktuğlu

Sahra Işık

Hakan Hatipoğlu

Nefise Karatay

Furkan Kızılay

SURVİVOR ALLSTAR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar'da ilk ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu. 5-2'lik skorla büyük bir farkla ödül oyunu sonlandı. Halat çekme oyununun oynandığı gecede mavi takım tahta platformun sahibi oldu.