Acun Ilıcalı, Survivor'ın maliyetini açıkladı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'e Survivor yarışmasının maliyetini açıkladı. Ilıcalı, “Korkunç bir maliyet var ortada” dedi.
TV8’in sahibi, televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in
YouTube kanalına konuk oldu. Survivor All Star 2024 ile ekranlara gelmeye
hazırlanan Ilıcalı, Survivor’ın maliyetini açıkladı.
“DÜNYADAKİ EN ZOR SURVIVOR’I BİZ ÇEKİYORUZ"
“Bu insanların altı ay boyunca aç sefil şekilde yarışmaları
biraz fazla değil mi?” sorusuna yanıt veren Ilıcalı, şöyle konuştu:
“Dünyadaki en zor Survivor’ı biz çekiyoruz. Süre uzun gibi
duruyor ama Survivor sportif bir şov aslında. Bir futbol sezonu gibi düşünün.
Futbol sezonu nasıl dokuz ay sürüyorsa, Survivor da altı ay sürüyor. Kendi
sporumuzu yarattık diyebiliriz. Dünyada böyle bir Survivor uygulaması yok. Yarışmacıların
haftalık erzak dışında yemekleri bile kendileri kazanması gerekiyor.”
'KORKUNÇ BİR MALİYET VAR'
Survivor’ın maliyetine de değinen Ilıcalı, “Televizyonculuk
açısından altı ay uzun bir süre gibi duruyor ama buna biraz Türkiye’nin televizyonculuk
sistemi diyebiliriz. Diziler normalde 45-60 dakika, bizde 130 dakika. Asıl
sebep ise Survivor’ın bir sezonluk maliyeti 12-13 milyon dolar. Korkunç bir
maliyet var ortada” dedi.
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