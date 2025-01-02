Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:15

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken Batuhan oldu. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Batuhan, henüz küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymaya başladı.

Oyunculuk Kariyerinin Başlangıcı

Batuhan Karacakaya, ekranlara ilk adımını çocuk yaşta attı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 2008 yılında yer aldığı "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bülent karakteriyle hafızalarda yer edindi.

Televizyon ve Sinema Projeleri

Batuhan, çocukluk yıllarında başladığı oyunculuk serüvenini farklı projelerle devam ettirdi. "Umutsuz Ev Kadınları", "Kuruluş: Osman" gibi başarılı yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Survivor Macerası

Batuhan Karacakaya, 2021 ve 2022 yıllarında "Survivor" yarışmasında yer alarak televizyon dünyasındaki tanınırlığını bir adım daha ileri taşıdı.