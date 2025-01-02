Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:56

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:16

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken Sema Aydemir oldu. Peki, Survivor Sema kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğdu. Spora olan ilgisi genç yaşlarda başladı ve atletizm dalında kariyer yapmaya karar verdi. Kısa mesafe koşularındaki başarısıyla dikkat çeken Aydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden başarılı sporculardan biri oldu.

Atletizm Başarıları

Sema Aydemir, 400 metre engelli koşu ve 4x400 metre bayrak yarışı gibi branşlarda önemli dereceler elde etti. Milli atlet olarak, birçok uluslararası turnuvada yarıştı ve Türkiye’ye madalyalar kazandırdı. Atletizmdeki başarısıyla spor camiasında saygı gören bir isim haline geldi.

Televizyon Kariyeri

Sema Aydemir, spordaki başarılarının ardından televizyon dünyasına adım attı. Geniş kitleler tarafından tanınması, 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla oldu. Ünlüler-Gönüllüler formatında yarışan Aydemir, yarışmadaki fiziksel dayanıklılığı, takım liderliği ve stratejik hamleleriyle öne çıktı. 2018 yılında Survivor All Star sezonuna da katılarak performansını bir kez daha sergiledi.

Özel Hayatı

Sema Aydemir, eski milli atlet Eşref Apak ile evliliğinden bir erkek çocuğa sahiptir.