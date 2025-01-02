Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:02

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken Serenay Aktaş oldu. Peki, Survivor Serenay kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spora olan ilgisi ve yeteneği ile dikkat çeken Aktaş, futbol kariyerine genç yaşta adım attı.

Futbol Kariyeri

Serenay Aktaş, profesyonel futbol hayatına 15 yaşında Zeytinburnuspor'da başladı. Ardından sırasıyla Fatih Vatan Lisesi Spor Kulübü, 1207 Antalya Spor ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı gibi önemli kulüplerde forma giydi. Futbol sahalarındaki başarısıyla kısa sürede dikkat çeken Aktaş, sporculuk kariyerini sürdürürken farklı alanlara da ilgi duymaya başladı.

Oyunculuk Kariyeri

Serenay Aktaş, futbolun yanı sıra oyunculuğa olan tutkusu nedeniyle bu alanda da kendini geliştirdi. Eğitim alarak adım attığı oyunculuk kariyerinde, televizyon dizileri ve sinema filmleriyle tanındı.

Rol Aldığı Yapımlar

İlk olarak Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı ve oyunculuk dünyasına giriş yaptı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı karakterle geniş kitlelere ulaştı.

Kaçak Gelinler, İlişki Durumu: Karışık ve Meryem gibi popüler yapımlarda başarılı performanslar sergiledi.

2020 yılında vizyona giren Şeytanın Kitabı adlı sinema filminde önemli bir rol üstlendi.

Survivor Deneyimi

Serenay Aktaş, 2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı. Fiziksel dayanıklılığı ve stratejik becerileriyle yarışmada dikkat çeken Aktaş, yarışma boyunca hem zorluklara karşı direnciyle hem de takım çalışmasındaki başarısıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.