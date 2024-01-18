Survivor'da gergin anlar: Hakan ve Turabi tartıştı, Acun Ilıcalı müdahale etti

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:19

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:19

Her bölümü heyecanla takip edilen ekranların sevilen yarışma programı 'Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümünde yine tansiyon yükseldi.

Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu'nun yarıştığı esnada Turabi ve Hakan arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki gerginlik artınca oyuna ara vermek zorunda kalındı. Acun Ilıcalı ise yine devreye girdi.

Seda Aktuğlu ile Gizem Memiç yarıştıkları esnada Turabi, Hakan, Nagihan ve Seda Ocak kenardan destek veriyordu. Turabi mavi takımın yarışmacılarına 'Biraz çekilir misiniz?' diye sordu. Hakan da 'Burası bizim tarafımız' yanıtını verdi.

Turabi de, Hakan da birbirlerinden taviz vermediler. Seda Aktuğlu ve Gizem Memiç'in yarışı henüz devam ederken ikili arasında gerginlikte yükseldi. Takım arkadaşları engellemeye çalışsa da ikili tartışmaya devam etti.

Oyuna düdük sesiyle ara verildi. Turabi ve Hakan yatıştırıldıktan sonra atış yapanların yanına gelinmemesi için yanlarına engel kondu.

Ödül oyununda Turabi ve Hakan'ın oyun oynanırken engelleyecek kadar tartışmayı büyütmesinden Acun Ilıcalı rahatsız olduğunu söyledi ve iki ismede sert çıktı.

Ilıcalı, Hakan'a dönerek "Sizlerden beklediğimiz, böyle oyun oynanırken, böyle bir ihlal olursa, o oyunu bitirirsin sonra bunun hakemi var. Belki itirazda bulunabilir ancak tansiyonu düşürmemiz lazım. Kendi yaptığımız şeyi başkası yaptı diye ortamı germeye gerek var mı? Yok." dedi.