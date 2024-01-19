Survivor All Star'da kim elendi? Survivor All Star'da beklenmedik veda
Survivor All Star 2024 son hız devam ediyor. Ekran başındaki izleyiciler Survivor düellosunda neler yaşandığını merak ediyor. Peki, Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? Survivor All Star'da kim elendi?
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1 Ocak 2024'te başlayan Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Zorlu şartlarda varolma savaşı veren yarışmacılar, aynı zamanda ödül ve dokunulmazlık oyunlarıyla mücadele ediyor. İlk olarak adaya veda eden isim Doğukan Manço olmuştu. Survivor All Star'a veda eden ikinci isim de belli oldu. Peki, Survivor All Star'da kim elendi?
SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
Berna ve Seda arasında oynanan düellonun galibi Berna oldu ve elenmekten kurtuldu. Kardeniz ve Sahra arasındaki düellonun galibi ise Sahra oldu. Son düello ise Seda ve Kardeniz arasında gerçekleşti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.
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