Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 3 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:15
Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sema'nın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ilkdokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

SURVİVOR'DA DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

3 Haziran  akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turda  8 - 3 skorla Kırmızı Takım, ikinci turu ise 8 - 6 skorla Mavi Takım kazandı.  En iyiler mücadesini 3-1 skorla Kırmızı takım kazandı.

Gönüllüler takımı konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın ilk eleme adayı Hikmet oldu.

SURVİVORDA YENİ TAKIMLAR KURULDU

Survivor'da haftalık takım dönemi Sema'nın yarışamdan elenmesinin ardından başladı. Performans birincisi olan Adem ve Nagihan takımlarını  belirledi.

Survivor'da bu hafta takımlar şöyle:

Kırmızı takım

-Adem

-Batuhan

-Anıl

-Nisa

-Evrm

Mavi takım

-Nagihan

-Ogeday

-Berkan

-Hikmet

-Atakan

-Ayşe


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