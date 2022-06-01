Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 30 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
SURVİVOR'DA DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
31 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesini de erkekler mücadelesinde de mavi takım kazandı. Mavi takım kadınlar mücadelesini 8 - 4, erkekler mücadelesini de 8 - 6 kazandı. Böylece mavi takım dördüncü dokunulmazlığı kazanmış oldu.
Konseye Ayşe'nin oyun sırasında Evrime yardım etmesi damga vurdu. Konseyde Ayşe'nin Evrim'e yardım etmesiyle ilgili gergin anlat yaşandı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili olarak 'Survivor tarihinde görülmüş şey değil' ifadelerini kullandı.
SURVİVOR'DA DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kırmızı takım konseye eleme adayını belirlemek için gitti.. Kırmızı takımın dördüncü eleme adayı Batuhan oldu.
İlk eleme adayı Anıl, ikinci eleme adayı Ayşe, üçüncü eleme adayı Sema olmuştu.
Survivor'da elenecek isim 1 Haziran çarşamba akşamı belli olacak.
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