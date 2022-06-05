Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 4 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 09:56
Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sema'nın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

4 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turda  8 - 5 skorla, ikinci turu ise 8 - 7 skorla ikinci dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün sahibi Mavi Takım oldu.  

Kırmızı takım konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın ikinci eleme adayı Evrim oldu.

SURVİVORDA YENİ TAKIMLAR KURULDU

Survivor'da haftalık takım dönemi Sema'nın yarışamadan elenmesinin ardından başladı. Performans birincisi olan Adem ve Nagihan takımlarını  belirledi.

Survivor'da bu hafta takımlar şöyle:

Kırmızı takım

-Adem

-Batuhan

-Anıl

-Nisa

-Evrim

Mavi takım

-Nagihan

-Ogeday

-Berkan

-Hikmet

-Atakan

-Ayşe


Survivor 2022 All Star TV8 acun ılıcalı

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