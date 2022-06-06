Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 5 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:01
Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sema'nın yarışmaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.


SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

5 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. İlk turda  8 - 0 skorla, kazanan mavi takım ikinci turu da kazandı.

Kırmızı takım konseyde bir eleme adayı yazdı. Haftanın üçüncü eleme adayı Nisa oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Hikmet, ikinci eleme adayı Evrim olmuştu.

SURVİVORDA YENİ TAKIMLAR KURULDU

Survivor'da haftalık takım dönemi Sema'nın yarışamadan elenmesinin ardından başladı. Performans birincisi olan Adem ve Nagihan takımlarını  belirledi.

Survivor'da bu hafta takımlar şöyle:

Kırmızı takım

-Adem

-Batuhan

-Anıl

-Nisa

-Evrim

Mavi takım

-Nagihan

-Ogeday

-Berkan

-Hikmet

-Atakan

-Ayşe



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