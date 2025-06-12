Survivor All Star 2025'te çeyrek finalde Ayşe elenirken, Adem, Volkan ve Batuhan arasındaki mücadele sonrası finale kalan iki isim belli olacak. Peki, Survivor finalistler kimler oldu? Adem mi Batuhan mı Volkan mı kazandı? Survivor kim elendi?

SURVIVOR 2025 FİNALE KİM KALDI?

Batuhan, Adem ve Volkan arasında oynanan oyunun ardından finale kalan ilk isim Batuhan Karacakaya oldu.





SURVIVOR ÇEYREK FİNALDE KİM ELENDİ?

Çeyrek finalde elenen isim Ayşe oldu ve bu elemenin ardından Ayşe, Survivor 2025'i dördüncü sırada bitirdi.