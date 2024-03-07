Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 19:16
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
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En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Hakan

Batuhan

Mustafa Kemal 

Yaman

DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?

İlk eşleşme Hakan ve Batuhan oldu. Bu düelloda oyunu  seçecek isim Hakan. İkinci düello ise Mustafa Kemal ve Yaman arasında olacak. Bu eşleşmede seçim hakkı Yaman'da olacak...


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