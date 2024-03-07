Yayınlanma: 07.03.2024 - 19:16

Güncelleme: 07.03.2024 - 19:16

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları;

Hakan

Batuhan

Mustafa Kemal

Yaman

DÜELLODA KİMLER YARIŞACAK?

İlk eşleşme Hakan ve Batuhan oldu. Bu düelloda oyunu seçecek isim Hakan. İkinci düello ise Mustafa Kemal ve Yaman arasında olacak. Bu eşleşmede seçim hakkı Yaman'da olacak...