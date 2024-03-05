Survivor'un yıldızı Turabi'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Kalp at, ben anlarım özlediğini'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 05.03.2024 - 12:56

Ekranların yıllardır en popüler yarışmalarından Survivor'da kazandığı iki şampiyonlukla büyük bir hayran kitlesi elde eden Turabi, girdiği polemikler ve paylaşımlarla çok konuşuluyor. Yaptığı son paylaşımında Acun Ilıcalı'ya yer veren Turabi yeniden gündem oldu.

Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu. Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden Turabi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söylemişti.

Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'da açıklamalarda bulundu. Ogeday ve Turabi hakkında açıklamalar yapan Ilıcalı, şunları söyledi:

"Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim."

Turabi, Ilıcalı'nın açıklamalarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Turabi, paylaşıma ise şu notu düştü:

"Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at, ben anlarım özlediğini... Hemen ararım. Numaramı biliyorsun abi hiç değişmedi. Hâlâ 1 numarayım..."

