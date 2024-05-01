Yayınlanma: 01.05.2024 - 23:23

Güncelleme: 02.05.2024 - 00:27

En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

Batuhan

Yasin

Sercan

Yunus Emre

SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ

Survivor Allstar'da eleme yarışması devam ediyor. Eleme oyunlarında ilk turda Sercan Yunus Emre'yi, Batuhan da Yasin'i yenerek ilk turda eleme potasından çıkmayı başardı. Eleme oyunlarının ardından Yunus Emre ve Yasin finallerinde elenen isim Yasin oldu.