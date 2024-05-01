Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 23:23
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
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En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

ELEME ADAYLARI KİM?

  • Batuhan
  • Yasin
  • Sercan
  • Yunus Emre

SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ

Survivor Allstar'da eleme yarışması devam ediyor. Eleme oyunlarında ilk turda Sercan Yunus Emre'yi, Batuhan da Yasin'i yenerek ilk turda eleme potasından çıkmayı başardı. Eleme oyunlarının ardından Yunus Emre ve Yasin finallerinde elenen isim Yasin oldu. 


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