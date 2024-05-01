Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 30 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 01.05.2024 - 00:25

Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 30 Nisan Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 30 Nisan Salı akşamı haftanın dokunulmazlık oyunu için mücadele gerçekleşti. Yarışmacıların sayıları giderek azalırken bireysel dokunulmazlıklara az bir zaman kaldı. Finale yaklaşılırken takımların dokunulmazlık oyununu kazanması oldukça önemli. 11-11'lik skorla berabere kalan iki takım bayrak yarışına çıktı.

Kırmızı takımdan Atakan ve Nefise, Mavi takımdan ise Ogeday ve Seda galibiyeti belirleyecek sayıyı almak için son tura çıktı. Dokunulmazlık oyununu Seda'nın atışıyla 12-11 skora getirerek Mavi takım aldı. Dokunulmazlığın ve ödülün sahibi Mavi takım oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gerçekleşen 4. dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takım oldu.

Kırmızı takım konseyde bir eleme adaya belirledi ve SERCAN son eleme adayı oldu.