Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:19

Güncelleme: 29.04.2024 - 20:19

Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Çarşamba günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Berna oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bir araya gelen Mavi ve Kırmızı Takım'dan kazanan Kırmızı Takım oldu. Mavi Takım yarışmacıları haftanın ilk eleme adayını belirlemek için eleme konseyine gitti.

Eleme potasında yer alacak olan ilk isim aldığı 4 oyla Yasin oldu.

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra yapılan konseyde belirlendi. Haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLACAK!

Oynanan dokunulmazlık oyunun ardından haftanın üçümcü eleme adayı belli olacak.