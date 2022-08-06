Balıkesir'de denizde kaybolan kişi Survivor Ogeday'ın babası çıktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açıldığı lastik botun alabora olması sonucu suda kaybolan İsmail Nayman'ı (78) arama- kurtarma çalışmalarında 3'üncü günde de sonuç alınamadı. Öte yandan kayıp İsmail Nayman'ın Survivor Ogeday'ın babası olduğu ortaya çıktı.
Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde oturan İsmail Nayman, önceki gün saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Nayman'ın içinde bulunduğu bot, saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Nayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi sevk edildi. Nayman'ın bulunması için havadan ve karadan arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Ancak, 2 gün boyunca Nayman'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla 3'ncü günde de devam edildi. Geniş bir alanda yapılan çalışmalara rağmen Nayman'a bugün de ulaşılamadı. Arama- kurtarma çalışmalarına havanın karmasıyla birlikte sadece büyük gemilerle gece de devam edileceği bildirildi.
SURVİVOR OGEDAY'IN BABASI ÇIKTI
Öte yandan Nayman'ın, Survivor'da yarışan Ogeday Girişken'in babası olduğu öğrenildi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ogeday, takipçilerinden yardım istedi.
Ogeday'ın paylaşımı şöyle:
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