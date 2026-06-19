Survivor 2026'da şampiyonluk düğümü çözülüyor. Dominik'te başlayan ve aylar süren zorlu maratonun ardından yarışmacılar İstanbul'da son kez parkura çıkıyor. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor kupayı kim kazandı?

SURVİVOR 2026 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2026 büyük finali 19 Haziran Cuma akşamı canlı olarak gerçekleştiriliyor. Finalde Mert Nobre ile Nagihan Karadere karşı karşıya gelirken, sezonun kupasını kaldıracak isim canlı yayın sonunda belli olacak.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor 2026 yarı final gecesinde Mert Nobre, rakiplerine karşı gösterdiği başarılı performansla finale yükselen ilk isim oldu. Ardından Nagihan Karadere ile Ramazan Sarı arasında oynanan kritik mücadelede kazanan Nagihan oldu ve adını finale yazdırdı. Böylece Survivor 2026'nın final eşleşmesi Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasında gerçekleşti.