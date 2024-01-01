Yayınlanma: 01.01.2024 - 20:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 20:23

Murat Ceylan, Survivor Allstar programının sunuculuğu üstlenen isim oldu. Son yıllarda yarışmanın sunuculuğunu yapan isim bu yıl da Allstar'da sunuculuk görevini üstlenmeye devam edecek. Peki, Survivor sunucusu Murat Ceylan kim, kaç yaşında? Murat Ceylan hangi programlarda yer aldı?

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, bilinen adıyla Murat Ceylan Wish, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir Türk müzisyen, oyuncu ve sunucudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Endüstriyel Tasarım alanında eğitim almak üzere Londra'ya giden Ceylan, burada Central Saint Martins'de öğrenim gördü. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Şu anda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Murat Ceylan, müziğin yanı sıra birçok spor dalıyla da ilgilenmektedir. İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Ayrıca profesyonel futbol lisansına sahiptir ve bu alanda profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Ünlü isim, 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014 yılında TV8'de yayınlanan "Para Bende" adlı yarışmada Almeda Abazi ile birlikte yarıştı.

Müzik kariyerinde de adından söz ettiren Ceylan, 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel'in aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albümü yayımladı.

Oyunculuk kariyerinde ise Eylül-Kasım 2016 tarihleri arasında FOX'ta yayınlanan "Familya" dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.

Ayrıca "Survivor 2019" yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

MURAT CEYLAN HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

2013: Survivor 2013 - Kendisi (Yarışmacı)

2015: Para Bende - Sunucu

2016: Familya - Ateş Beyoğlu (Yardımcı oyuncu)

2018: Survivor 2018 (Yarışmacı)

2019: Survivor 2019 - Sunucu

2020: Survivor 2020

2021: Survivor 2021, Survivor Exxen Cup

2022: Survivor 2022: All Star

2023: Survivor 2023