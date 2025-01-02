Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:15

Survivor 2025 All Star, yeni ve heyecan dolu kadrosuyla 1 Ocak'ta izleyici karşısına çıktı. Merakla beklenen yarışmada yer alan isimlerden biri de güçlü performansıyla dikkat çeken Yağmur oldu. Peki, Survivor Yağmur kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını İzmir'de geçiren Yağmur, erken yaşlardan itibaren spor ve fiziksel aktivitelerle iç içe bir yaşam sürmüştür.

Taekwondo Kariyeri ve Başarıları

Yağmur Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taekwondo takımında aktif olarak spor yapmıştır. Taekwondo'da gösterdiği üstün başarılarla dikkat çeken Banda, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok kez 2.'lik ve 3.'lük dereceleri elde etmiştir.

Survivor 2018: All Starlar-Gönüllüler

Yağmur Banda, adını daha geniş bir kitleye duyurmasına olanak tanıyan platformlardan biri olan "Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler" yarışmasına katıldı. Bu yarışmada Gönüllüler takımında yer alan Banda, zorlu doğa şartları ve rekabetçi ortamda gösterdiği mücadeleyle izleyicilerin takdirini kazandı.

Survivor All Star 2024: Kırmızı Takım

Yağmur Banda, Survivor kariyerini 2024 yılında "Survivor All Star 2024" yarışmasında sürdürdü. Bu sefer kırmızı takımda yer alan Yağmur, zorlu parkurlarda gösterdiği üstün performans ve güçlü karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti.