Survivor'da 19 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da yeni bölümde eleme potasına dahil olan isim ve düello eşleşmeleri merak ediliyor. Peki, Survivor'da 19 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 sezonunun yeni bölümünde yeni haftanın eleme adayları belirlendi. Eleme potasına dahil olan yarışmacılardan bir isim gerçekleşecek düelloların ardından adaya veda edecek. Peki, Survivor'da 19 Şubat'ta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 19 Şubat'ta takım oyununun kazananı Kırmızı Takım oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Dün gerçekleşen konseyde haftanın 3. eleme adayı olarak Poyraz belirlendi. İlk eleme adayları olarak seçilen isimler ise Efecan ve Doğuş olmuştu.
19 Şubat'ta eleme adayı olarak belirlenen isim Yunus Emre oldu.
Poyraz - Doğuş ve Efecan - Yunus Emre düellolarının ardından sonuncu olarak çıkan isim önceki haftanın eleme adayı ile son kez yarışacak.
Sedat - Batuhan karşılaşmasının ardından kaybeden isim Mehmet'in rakibi olacak. Her iki oyunu da kaybeden isimler son kez yarışacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!
- Hadise'ye konserde büyük şok: Hayranı sahneye atladı!
- Sahi, siyasi yasak nasıl geldi?
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!