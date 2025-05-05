Survivor'da 5 Mayıs günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde All Star ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelerek avantajı elde etmek için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da 5 Mayıs günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecan sona erdi. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da 5 Mayıs günü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da eleme adayı henüz belli olmadı.
Etiketler: #survivor all star #survivor #dokunulmazlık
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