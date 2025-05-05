Survivor All Star’da bir kriz daha... Acun Ilıcalı sert konuştu: Almeda diskalifiye mi olacak?

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:32

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:33

Survivor All Star 2025’te sular durulmuyor. 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmacı Almeda Baylan için acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar, yaşanan olayın perde arkasını gün yüzüne çıkardı.

"TEMAS ŞİDDETLİ İSE SENİ DİSKALİFİYE EDECEĞİZ"

Acun Ilıcalı, Almeda ve Batuhan’ın ödül sonrası konakladıkları evden ayrıldıktan sonra dolu bir çantayla geri döndüklerini belirterek, prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanın olaya müdahale etmeye çalıştığını, bu sırada Almeda'nın fiziksel temasta bulunduğunu ifade etti. Ilıcalı, bu temasın şiddetini değerlendireceklerini ve şayet ciddi bir durum söz konusuysa Almeda Baylan'ın diskalifiye edilebileceğini açıkladı.

"ÇILDIRDIM"

Olayla ilgili konuşan Almeda ise, "Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım." sözleriyle kendini savundu.

"HİÇBİR ŞEKİLDE SURVIVOR ORTAMINDA OLMAYACAKSIN"

Acun Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Anladığım kadarıyla konforlu evden çıkıp Batuhan’la birlikte bir çanta dolduruyorsunuz. O çantada sadece temizlik malzemesi yok, hoşumuza gitmeyen başka şeyler de var. Çantayı vermek istemiyorsunuz. Sonrasında çantayla birlikte odaya giriyorsun, ilk işin duşa girmek oluyor. Bu hareketlerle prodüksiyondan kaçmaya çalışıyorsun gibi bir izlenim doğuyor. Prodüksiyon çantanın peşinde, sen duşa girmekle meşgulsün."

"Ya ağır bir ceza alırsın, ya da çok ağır bir ceza. Üçüncü seçenek olarak seni eleyebiliriz. Arkadaşlardan gelen bilgi fiziksel temasın olduğu yönünde. Bunu değerlendireceğiz. Şiddetin derecesine göre karar vereceğiz. Şimdi gözetim altındasın ve hiçbir şekilde Survivor ortamında olmayacaksın."

Almeda Baylan’a uygulanacak yaptırımın ne olacağı ve diskalifiye edilip edilmeyeceği, Survivor’ın yeni bölümünde belli olacak.