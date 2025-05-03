Survivor'da 2 Mayıs'ta kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni haftada adaya veda eden isim dün belli oldu. Elemenin ardından kadın yarışmacılardan haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da 2 Mayıs'ta kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2 Mayıs'ta kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 00:28

Survivor All Star'da haftanın takım oyunları büyük bir hızla devam ediyor. Bir erkek yarışmacını adaya veda etmesinin ardından kadın yarışmacılardan eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da 2 Mayıs'ta kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da erkekler haftasında adaya veda eden isim Poyraz oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adaylarına göre Sema ve Yağmur arasında ilk düello gerçekleşecek. Aycan ve Meryem ikinci düelloda yarışacak.

SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

Takım oyununu 2-1 skoruyla Mavi Takım kazandı.



Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme

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