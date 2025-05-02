SUrvivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu...

Survivor'da yeni haftada adaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasındaki isimlerin kıyasıya yarışının ardından bir yarışmacı adaya veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs'ta Poyraz mı, Volkan mı elendi?

SUrvivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:10

Survivor All Star'da eşeme oyunu için heyecan sona erdi. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs'ta Poyraz mı, Volkan mı elendi?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da erkekler haftasında adaya veda eden isim Poyraz oldu.


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