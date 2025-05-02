SUrvivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu...

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:10

Güncelleme: 02.05.2025 - 00:10

Survivor All Star'da eşeme oyunu için heyecan sona erdi. Yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs'ta Poyraz mı, Volkan mı elendi?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da erkekler haftasında adaya veda eden isim Poyraz oldu.