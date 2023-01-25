Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:31

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:31

Survivor'da 24 Ocak 2023 salı günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından, ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ve yarışmacı belli oldu. Seçkin Piriler ve Berdan Mardini yarışmadan çekilme kararı alırken, izleyiciler dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme adayını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da üçüncü dokulmazlık oyunu dün gece oynandı. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü oyunun kazanını aynı zamanda kahve ve lokum ödülünü de aldı. Yarışmanın kadınlar etabını da erkekler etabını da kazanan ünlüler dokulmazlık oyununun kazananı oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Üçüncü dokulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler konseyde eleme adayı belirledi. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile üçüncü eleme adayı belli oldu. Yapılan oylama sonucu ismi en çok yazılan Aleyna haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Performans birincisi Osman Can 4. eleme adayı için Chaby'nin ismini söyledi.



