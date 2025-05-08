Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?
Survivor All Star'da adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?
Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla devam ediyor. 7 Mayıs'da ger.ekleşen düellonun ardından adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da Yağmur ve Aycan düellosunu kaybeden isim, Almeda'nın diskalifiye olması nedeniyle sonraki kadınlar haftasının sonuncusu ile yarışacak.
Düelloyu Aycan kazandı.
Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme konseyi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’