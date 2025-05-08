Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:10

Güncelleme: 08.05.2025 - 00:10

Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla devam ediyor. 7 Mayıs'da ger.ekleşen düellonun ardından adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da Yağmur ve Aycan düellosunu kaybeden isim, Almeda'nın diskalifiye olması nedeniyle sonraki kadınlar haftasının sonuncusu ile yarışacak.

Düelloyu Aycan kazandı.