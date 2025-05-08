Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?

Survivor All Star'da adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?

Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:10

Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla devam ediyor. 7 Mayıs'da ger.ekleşen düellonun ardından adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da bugün kim elendi? Survivor'da Yağmur mu yoksa Aycan mı elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da Yağmur ve Aycan düellosunu kaybeden isim, Almeda'nın diskalifiye olması nedeniyle sonraki kadınlar haftasının sonuncusu ile yarışacak.

Düelloyu Aycan kazandı.


Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme konseyi

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Survivor göndermesi!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Survivor göndermesi!
Survivor All Star’da bir kriz daha... Acun Ilıcalı sert konuştu: Almeda diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star’da bir kriz daha... Acun Ilıcalı sert konuştu: Almeda diskalifiye mi olacak?
Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Survivor'da Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?

Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Survivor'da Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler