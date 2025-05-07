Survivor'da acil durum konseyi toplandı: Survivor'da Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:12

Güncelleme: 07.05.2025 - 00:12

Survivor All Star 2025, 6 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Acil Durum Konseyi’nde yaşandı. Acun Ilıcalı, konseyde Almeda Baylan hakkında önemli açıklamalarda bulunarak yarışmacılar ve izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, acil durum konseyi neden toplandı? Survivor'da Almeda Baylan diskalifiye mi oldu?

SURVIVOR'DA ALMEDA BAYLAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor All Star 2025’te büyük final yaklaşırken, yarışma beklenmedik bir krizle sarsıldı. Yarışmacılardan Almeda Baylan’ın bir kadın çalışana fiziki temasta bulunduğu iddiası, tansiyonu bir anda yükseltti. Yaşanan olay, acil durum konseyinde masaya yatırıldı ve Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili açıklamaları dikkatle takip edildi.

Konseyde yapılan ilk değerlendirme sonucunda Almeda Baylan, geçici olarak oyunlardan men edildi. Acun Ilıcalı’nın “Temasın boyutu şiddetli ise diskalifiye gündeme gelebilir” sözleri, Almeda’nın yarışmadaki geleceğini sorgulanır hale getirdi. Henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da, olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Acun Ilıcalı konseyde şu sözleri kullandı:

”Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz."