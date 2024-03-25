Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte haftanın eleme adayları...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 22:28

Güncelleme: 25.03.2024 - 22:28

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte haftanın eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın 3. eleme adayının belli olacağı dokunulmazlık oyununa çıktı. İlk eleme adayı olan Aleyna ve dün aday olan Aysu'nun ardından bugün 3. eleem adayı belli olacak.