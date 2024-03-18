Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:11

Güncelleme: 18.03.2024 - 08:11

TV8’de izleyicilerle buluşmaya devam eden Survivor All Star, bu sene olaylı geçiyor. Mavi takımda Ogeday Girişken ile ilgili bir problem daha olduğunu belirten Acun Ilıcalı "Bu konuyu konuşacağız ama özel bir konu olduğu için ve mavi takım ile özel bir konsey yapacağız” diyerek bugünü işaret etmişti.

Merakla beklenen acil durum konseyi gerçekleştirildi.

“MENTAL OLARAK ÇOK ZORLANMAYA BAŞLADI”

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ogeday, Survivor’da son günlerde mental olarak çok zorlanmaya başladı. Sonra daha da zorlandı. Şu an takımın içinde değil. Daha önce gördük mü? Gördük. Survivor dünyanın en zor yarışı diyorduk. Fiziksel bir tarafı, performans olayın bir tarafı. Ama tabii ki mental olarak güçlü kalabilmek de önemli. Ama acaba Ogeday bu sınavı geçebildi mi? Konuşacağız.”

Poyraz "Herkes sabah uyandığında apayrı bir Ogeday gördü. Onun güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Umarım bir an önce kendine gelir" dedi.

Yasin ise Ogeday hakkında şu açıklamayı yaptı:

"En son adaya giderken baktım. Ogeday eşofmanını giydi, sonra da ayakkabısını bağlamaya başladı. 'Ne yapıyorsun? Düşündüğüm şeyi düşünüyorsan, sakın yapma' dedim. O da daha sonra ‘Eğer beni durdurmasaydın kaçacaktım. Artık kaldıramıyorum. Psikolojik olarak beni çok yoruyor. Survivor'a devam edersem ruh halimi toparlayamamaktan korkuyorum. Eğer bir gün bırakıp gidersem sakın bana darılmayın. Hepinizi çok seviyorum’ dedi. Ogeday’la daha sonra konuştuğumuzda da gözleri doldu.”

Acun Ilıcalı, Sahra’yı da anımsatarak “Cemal Can’ı ve Nisa’yı hatırlıyorum bu dönemlerdeydi ve ikna etmeyi başarmıştık. Ogeday, kendi ile ilgili bir endişe duyuyorsa Survivor’ı bırakabilir. Sahra’da bu sene böyle bir olay yaşadık. Ogeday'la da bir konuşacağız. Göreceğiz. Ama ciddi bir tehlike söz konusu mu? Evet!” dedi.

ILICALI: ‘HİÇ BEKLEMİYORDUM’

Acun Ilıcalı’nın söz vermesi üzerine Hakan Hatipoğlu özetle şunları söyledi:

“Burada 90 gün geçiren Ogeday, belki mayısın ortasına kadar düello görmeyecek. Acaba ‘Bu durumun garanti olması onu zorluyor olabilir mi?’ diye düşündüm. Ama arkadaşlarım farklı düşünüyor.”

Furkan, Ogeday’ın iyi bir yarışmacı olduğunu vurgulayıp “Senden ricamız Ogeday'ı gerçekten buraya getir ağabey" ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı ise “Şaşkın mıyım? Evet. Bekliyor muydum? Hiç beklemiyordum. Ama işte Survivor'da yaşıyoruz böyle şeyler” dedi.