Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'
Acun Ilıcalı geçen gün yaptığı açıklamada "Mavi takımda başka bir problem daha var, o problem de Ogeday” ifadelerini kullanmıştı. Ogeday’la ilgili ayrıntılar acil durum konseyinde belli oldu. İşte Survivor All Star’a damga vuran olayın tüm ayrıntıları...
TV8’de izleyicilerle buluşmaya devam eden Survivor All Star,
bu sene olaylı geçiyor. Mavi takımda Ogeday Girişken ile ilgili bir problem
daha olduğunu belirten Acun Ilıcalı "Bu konuyu konuşacağız ama özel bir
konu olduğu için ve mavi takım ile özel bir konsey yapacağız” diyerek bugünü
işaret etmişti.
Merakla beklenen acil durum konseyi gerçekleştirildi.
“MENTAL OLARAK ÇOK ZORLANMAYA BAŞLADI”
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ogeday, Survivor’da son günlerde mental olarak çok
zorlanmaya başladı. Sonra daha da zorlandı. Şu an takımın içinde değil. Daha
önce gördük mü? Gördük. Survivor dünyanın en zor yarışı diyorduk. Fiziksel bir
tarafı, performans olayın bir tarafı. Ama tabii ki mental olarak güçlü
kalabilmek de önemli. Ama acaba Ogeday bu sınavı geçebildi mi? Konuşacağız.”
Poyraz "Herkes sabah uyandığında apayrı bir Ogeday
gördü. Onun güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Umarım bir an önce kendine
gelir" dedi.
Yasin ise Ogeday hakkında şu açıklamayı yaptı:
"En son adaya giderken baktım. Ogeday eşofmanını giydi,
sonra da ayakkabısını bağlamaya başladı. 'Ne yapıyorsun? Düşündüğüm şeyi
düşünüyorsan, sakın yapma' dedim. O da daha sonra ‘Eğer beni durdurmasaydın
kaçacaktım. Artık kaldıramıyorum. Psikolojik olarak beni çok yoruyor.
Survivor'a devam edersem ruh halimi toparlayamamaktan korkuyorum. Eğer bir gün
bırakıp gidersem sakın bana darılmayın. Hepinizi çok seviyorum’ dedi. Ogeday’la
daha sonra konuştuğumuzda da gözleri doldu.”
Acun Ilıcalı, Sahra’yı da anımsatarak “Cemal Can’ı ve
Nisa’yı hatırlıyorum bu dönemlerdeydi ve ikna etmeyi başarmıştık. Ogeday, kendi
ile ilgili bir endişe duyuyorsa Survivor’ı bırakabilir. Sahra’da bu sene böyle
bir olay yaşadık. Ogeday'la da bir konuşacağız. Göreceğiz. Ama ciddi bir
tehlike söz konusu mu? Evet!” dedi.
ILICALI: ‘HİÇ BEKLEMİYORDUM’
Acun Ilıcalı’nın söz vermesi üzerine Hakan Hatipoğlu özetle
şunları söyledi:
“Burada 90 gün geçiren Ogeday, belki mayısın ortasına kadar
düello görmeyecek. Acaba ‘Bu durumun garanti olması onu zorluyor olabilir mi?’
diye düşündüm. Ama arkadaşlarım farklı düşünüyor.”
Furkan, Ogeday’ın iyi bir yarışmacı olduğunu vurgulayıp “Senden ricamız Ogeday'ı gerçekten buraya getir ağabey" ifadesini kullandı.
Acun Ilıcalı ise “Şaşkın mıyım? Evet. Bekliyor muydum? Hiç beklemiyordum. Ama işte Survivor'da yaşıyoruz böyle şeyler” dedi.
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