Yayınlanma: 18.03.2024 - 20:14

Güncelleme: 18.03.2024 - 20:14

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu? İşte haftanın eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Cumartesi günü oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabetin ardından kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.

Survivor’ın 17 Mart Pazar akşamı yayınlanan 61. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununlarının ardından yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Hakan olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından ise 5 oy alan Bozok 2. eleme adayı oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 1-1 eşitlik olan haftada üçüncü dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek...