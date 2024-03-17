Canlı yayında baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre'ye, eşinden kahreden haber...

Survivor All Star 2024'da sosyal medya canlı yayını sırasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre, eşiyle telefonda konuşurken kötü haberi aldı. Hamilelik haberinin kurgu olduğu söylenirken, Beria Özden'den iddiaları güçlendirecek bir hamle geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:32
Canlı yayında baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre'ye, eşinden kahreden haber...
Abone Ol google-news

TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da bu sezonun çok konuşulan ismi Yunus Emre, iletişim ödülünde baba olacağı haberini almıştı. Ardından ise eşi sosyal medyadan bebeği kaybettiğini açıklamıştı. 

Yunus Emre bu haberi eşiyle telefonda konuşarak öğrendi. O anlar sosyal medyayı salladı.

EŞİ BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Yunus Emre Instagram canlı yayınında baba olacağını öğrenmişti. Sevinciyle sosyal medyada gündem olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medyadan kısa süre sonra ise bebeği kaybettiğini duyurmuştu.

Beria Özden  açıklamasında, "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm" demişti.

ACI HABERİ TELEFONDA VERDİ

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Beria Özden Yunus Emre ile telefonda buluştu.

Beria Özden "Tam yazamadım sana kendim zaten güzel bir haber vermek tabii ki isterdim ama olmadı yani üzülme sen de sesin gelmiyor" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Yunus Emre konuşmakta da zorlandı. Yaşananların devamı ise Survivor 61. bölümde gösterilecek.


Yunus Emre haberleri survivor yunus emre haberleri Survivor 2024 All Star haberleri Survivor 2024 haberleri survivor all star haberleri

İlgili Haberler

18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!

18 yıllık Survivor tarihinde bir ilk: Bir gecede toplam 32 ceza!
Survivor'da son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?
Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu

Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanya'da gündem Arda Güler: 'Muazzam, ümit verici...'

İspanya'da gündem Arda Güler: 'Muazzam, ümit verici...'
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında, nereli? Güçlü Mete ne iş yapıyor? Güçlü Mete evli mi?

Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında, nereli? Güçlü Mete ne iş yapıyor? Güçlü Mete evli mi?
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'

Orkun Kökçü'den flaş Benfica itirafı: 'Doğru olduğunu düşünmüştüm ancak...'
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor