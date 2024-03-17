Canlı yayında baba olacağını öğrenmişti! Survivor Yunus Emre'ye, eşinden kahreden haber...

Yayınlanma: 17.03.2024 - 17:32

Güncelleme: 17.03.2024 - 17:33

TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da bu sezonun çok konuşulan ismi Yunus Emre, iletişim ödülünde baba olacağı haberini almıştı. Ardından ise eşi sosyal medyadan bebeği kaybettiğini açıklamıştı.

Yunus Emre bu haberi eşiyle telefonda konuşarak öğrendi. O anlar sosyal medyayı salladı.

EŞİ BEBEĞİNİ KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Yunus Emre Instagram canlı yayınında baba olacağını öğrenmişti. Sevinciyle sosyal medyada gündem olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medyadan kısa süre sonra ise bebeği kaybettiğini duyurmuştu.

Beria Özden açıklamasında, "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm" demişti.

ACI HABERİ TELEFONDA VERDİ

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Beria Özden Yunus Emre ile telefonda buluştu.

Beria Özden "Tam yazamadım sana kendim zaten güzel bir haber vermek tabii ki isterdim ama olmadı yani üzülme sen de sesin gelmiyor" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Yunus Emre konuşmakta da zorlandı. Yaşananların devamı ise Survivor 61. bölümde gösterilecek.