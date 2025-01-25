Survivor'da kim elendi? Ayşe mi, Pınar mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde oynanan nefes kesen ödül oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Ayşe mi, Pınar mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?

Survivor'da kim elendi? Ayşe mi, Pınar mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 23:48

Survivor 2025’in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Ayşe mi, Pınar mı elendi? Survivor'da eleme potasından kim çıktı?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?

Oynanan düelloların ardından Göksu, Ayşe, Pınar ve Sevgi arasından ikisi eleme potasından çıkmayı başardı. Yarışmaların sonucunda Ayşe ve Pınar adını potadan sildirmeyi başardı.

26 Ocak Pazar akşamı Göksu ve Sevgi arasında oynanacak eleme oyununun ardından Survivor'da elenen isim Göksu oldu.


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Eleme Adayı #mücadele

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