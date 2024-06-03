Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3 Haziran'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:26

Güncelleme: 04.06.2024 - 00:18

Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 31 Mayıs Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Mayıs 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'te sıralama oyunu tamamlandı. En iyi süreyi yapan Batuhan Karacakaya oldu. Böylelikle Batuhan bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Finalde Nefise Karatay ile Batuhan Karacakaya karşı karşıya geldi. 3-0'lık skorla haftanın birinci bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Batuhan oldu. Batuhan böylelikle ödülün de sahibi oldu. Sembolün sahibi olan Batuhan 3 arkadaşının da ödülden faydalanmasını sağlayacak. Nefise, Seda ve Ogeday'ı seçen Batuhan ödülden faydalanmış olacak.