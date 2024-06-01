Survivor bugün yok mu? 1 Haziran 2024 Survivor'ın yeni bölümü neden yok?
Survivor 2024 finali için geri sayım sürüyor. Hafta boyunca eleme adaylarının belirlendiği yarışmada eleme düelloları oynanacak. Peki bu akşam Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak mı?
Survivor All Star 2024 yarışmasında final için nefesler tutuldu. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği zorlu yarışmada yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele ediyor. Finale günler kala yarışmaya kimin veda edeceği merak edilirken Survivor All Star 2024 TV8'in yayın akışından kaldırıldı.
131. bölümü bekleyen izleyiciler Survivor'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.
SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?
TV 8'de Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat 22.00'de yayımlanacak.
SURVİVOR'IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Survivor All Star'ın yeni bölümü 2 Haziran 2024 Pazar günü ekrana gelecek.
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