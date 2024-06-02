Yayınlanma: 02.06.2024 - 22:17

Güncelleme: 02.06.2024 - 22:17

Düello sonucunda bir kişi bu akşam adaya vedaedecek. Kıran kırana mücadele devam ederken şimdiden düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ATAKAN

OGEDAY

MERVE

HİLMİCEM

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak.

Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.