Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Bu akşam TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Düello sonucunda bir kişi bu akşam adaya vedaedecek. Kıran kırana mücadele devam ederken şimdiden düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları başladı. Peki, Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
ATAKAN
OGEDAY
MERVE
HİLMİCEM
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak.
Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
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