Survivor yarışmacısından şaşırtan sözler: 'Potaya girmeyi kendim istedim'

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Haftanın ilk adayı olan isim, potaya girmeyi kendi istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 00:35
Survivor yarışmacısından şaşırtan sözler: 'Potaya girmeyi kendim istedim'
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12-8'lik skorla kaybeden Mavi Takım'da gergin bir eleme konseyi geride kaldı. Konseye giden yarışmacılar haftanın ilk eleme adayı olarak Yasin'i belirledi.

Performansında düşüklük olduğunu söyleyen Yasin arkadaşlarından onu eleme adayı olarak göstermelerini istediğini açıkladı. 4 oy olan Yasin haftanın ilk eleme adayı oldu.

Son dönemle Mavi Takım'dan Berna, Yaman ve Poyraz gibi isimler elenmiş Mavi Takım 6 kişi kalmıştı. 

Çarşamba günü Berna'nın vedasının ardından sadece iki kadın yarışmacısı kalan Mavi Takım'a Kırmızı Takım'dan bir transfer gerçekleşti. Kırmızı Takım yarışmacısı Merve Aydın, Mavi Takım'a dahil oldu. 

Takım değişikliklerinin ardından da oynana ilk ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununun kazananı yeniden Kırmızı Takım oldu.

İlk dokunulmazlık oyununda 4 farklı bir skorla kaybeden Mavi Takım'da Yasin, zaten eleme potasına gireceğini bu nedenle de arkadaşlarından onu yazmasını kendi istediğini söyledi.

 

 


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